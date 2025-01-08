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ФНЛ-2

Сегодня, 18:52

Источник: в подписании Цулая заинтересованы клубы из РПЛ и Европы

Сергей Ярошенко
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Голкипер молодежной команды «Ростова» Михаил Цулая попал в сферу интересов двух российских клубов и команд из Европы, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, с представителями футболиста ведут переговоры «Акрон» и «Пари НН». Также по игроку есть контакты из Европы: вратарь может получить грузинский паспорт из-за своего происхождения.

Цулая с 1 января является свободным агентом, однако будущему клубу футболиста необходимо будет выплатить компенсацию «Ростову» в размере всех зарплатных затрат за пять лет, так как желто-синие также сделали предложение своему воспитаннику по новому контракту.

В минувшем розыгрыше группы 3 второй лиги Б 19-летний Цулая провел 23 матча за «Ростов-2», в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 23 мяча.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Акрон
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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