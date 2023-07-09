Измайлов объяснил, почему участие крымских клубов в российском чемпионате не грозит санкциями РФС

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему включение крымских клубов во Вторую лигу не повлечет за собой санкции со стороны УЕФА по отношению к РФС.

«Механизм следующий: РФС владеет исключительными правами на проведение и организацию мероприятий, связанных с футболом. Но любая лига, будь то РПЛ, Первая лига или Вторая, эти права берет на себя, она их выкупает. То есть мы как лига являемся правообладателями, и мы проводим соревнования. Здесь все права и возможности у лиги. То есть, если есть какие-то международные претензии, они не к РФС, а к нам», — сказал Измайлов «СЭ».

В июне аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге прошли ялтинский «Рубин» и крымский «Севастополь».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что крымские клубы будут выступать в любительском турнире ФНЛ не под эгидой РФС. Он также сообщил о позиции УЕФА: РФС не должен допускать профессиональные футбольные клубы из Крыма к участию в профессиональных соревнованиях.