Камоцци: «Не знаю, стоит ли «Спартаку» возрождать свою вторую команду»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды московского клуба.

«Не знаю, стоит ли «Спартаку» возрождать свою вторую команду, — цитирует Metaratings.ru Камоцци. — Если говорить о том, вырастали ли футболисты из «Спартака-2» и переходили потом в основной состав, то могу сказать, что игроки второй команды вызвались в первую только в случае необходимости. Иногда некоторые футболисты основного «Спартака» тренировались с резервистами «красно-белых».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

Планируется, что вторая команда красно-белых будет заявлена для участия во Второй лиге в сезоне-2023/24.