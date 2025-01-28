Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:50

Канчельскис хочет пригласить легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»

Telegram Дзен

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал о том, с кем общается из бывших игроков «Манчестер Юнайтед».

— Поддерживаете ли связь с бывшими одноклубниками «Манчестер Юнайтед»?

— Со всеми поддерживаю связь, если приеду в Манчестер, то я со всеми пообщаюсь из тех, кто будет свободен. Последний раз я приезжал, и мы общались с Брайаном Робсоном, Полом Инсом, Роем Кином, Гари Паллистером и Стивом Брюсом. Они-то не прилетают в Россию.

— Вы можете пригласить их.

— Конечно, я с ними пообщаюсь, приглашу на базу в Брянске, чтобы они приехали, здесь проблем нет. А вот захотят ли они приезжать — уже другая история. Я-то в Англию могу приехать, у меня проблем нет.

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».

(Александр Абустин)

Андрей Канчельскис
ФК Динамо (Брянск)
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя