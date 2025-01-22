Канчельскис рассказал о встрече с губернатором Брянской области: «Хотел попросить у него 36 миллионов, но он мне отказал»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

«Да, была встреча с губернатором, обсуждали поставленные перед нами задачи. Приятно пообщались и поняли друг друга. Уже работаем. Хотел попросить у него 36 миллионов, но он мне отказал. Это шутка, конечно. Мы уже работаем и готовимся к сезону», — сказал Канчельскис «СЭ».

55-летний Канчельскис стал главным тренером брянского клуба в конце декабря прошлого года.

(Дарик Агаларов)