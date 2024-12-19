Канчельскис возглавил брянское «Динамо»

Пресс-служба брянского «Динамо» объявила о назначении экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса новым главным тренером команды.

Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

В завершившемся сезоне брянский клуб стал пятым в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» второй лиги. «Динамо» проиграло в стыковых матчах «Иртышу» и вылетело в дивизион «Б».