Канчельскис заявил, что пока не стал главным тренером брянского «Динамо»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о назначении главным тренером брянского «Динамо».
Клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста 19 декабря.
— Появилась информация, что вы брянское «Динамо» возглавили.
— Еще нет, — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».
Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».