Канчельскис заявил, что пока не стал главным тренером брянского «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о назначении главным тренером брянского «Динамо».

Клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста 19 декабря.

— Появилась информация, что вы брянское «Динамо» возглавили.

— Еще нет, — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».