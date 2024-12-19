Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:41

Канчельскис заявил, что пока не стал главным тренером брянского «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о назначении главным тренером брянского «Динамо».

Клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста 19 декабря.

— Появилась информация, что вы брянское «Динамо» возглавили.

— Еще нет, — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

Источник: «ВсеПроСпорт»
5
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
Читайте также
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Путин назвал причины роста цен в России
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
Сегодня
Вчера
Неделя