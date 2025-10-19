Видео
19 октября, 18:08

Капитан «Алании» Багаев объяснил, почему Гогниев увел команду с поля в матче с «Велесом»

Защитник и капитан «Алании» Алан Багаев объяснил, почему главный тренер команды Спартак Гогниев увел футболистов с поля во время матча 14-го тура дивизиона «Золото» Второй лиги А против «Велеса» (0:4).

На 18-й минуте главный арбитр встречи Артем Харин назначил пенальти в ворота владикавказцев, зафиксировав фол Багаева в своей штрафной. Футболисты «Алании» выразили недовольство, а Гогниев собрал команду у своей на скамейки. Через пять минут игроки вернулись на поле, пенальти был исполнен, но вратарь «Алании» Давид Бязров демонстративно не стал отражать 11-метровый.

«Никакого фола с моей стороны не было. Дело вообще не в этом, а в том, что Цаллагов схватил мяч руками после завершения эпизода. Угловой был выполнен неправильно, и лайнсмен скомандовал главному: стоп-стоп, надо перебить! Свисток был уже во время подачи.

Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: «Бейте!». Я ему после матча сказал: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу». И в «Велесе» не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик», — приводит Metaratings слова Багаева.

«Алания» после поражения занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Велес» идет на третьей строчке с 23 очками.

Источник: Metaratings
