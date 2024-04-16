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ФНЛ-2

Сегодня, 10:12

Капитан «Сокола» Замалиев сравнил свою речь после матча в ФНЛ-2 со словами Дзюбы на чемпионате мира

Алина Савинова
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Капитан «Сокола» Наиль Замалиев прокомментировал свою эмоциональную речь после матча с «Пари НН-2» во второй лиге (1:0).

Эта игра стала для казанской команды первой в профессиональном футболе. По окончании встречи Замалиев на поле выступил с обращением к своему коллективу: «Это самое ценное, что есть сегодня. Запоминаем этот момент и двигаемся дальше. Я вас всех люблю!»

«Речь Дзюбы на чемпионате мира? Пересмотрел ее уже после нашей игры и сам подумал, что получилось похоже. Но я никого не копировал, просто все, что было внутри, решил ребятам высказать. Они большую работу сделали. Не только те, кто играл, весь наш клуб», — цитирует Замалиева «РБ Спорт».

Следующий матч «Сокол» должен провести против «Амкара» в Перми 19 апреля.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
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