Каррера заявил о готовности возглавить «Рубин» из Ялты: «Все будет зависеть от амбиций»

14 апреля, 10:20
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности возглавить «Рубин» из Ялты.
— Было бы вам интересно поработать в футбольном клубе из Ялты? Климат там похож на итальянский.
— Все будет прежде всего зависеть от планов и амбиций клуба!
— Если проект будет интересным, это возможно?
— Конечно.
Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.