23 октября, 16:45

КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тысяч рублей за остановку игры «Алании»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Алании» Спартака Гогниева на 10 тысяч рублей за остановку игры Второй лиги с «Велесом» (0:4).

Главный тренер &laquo;Алании&raquo; Спартак Гогниев увел команду с&nbsp;поля в&nbsp;матче с &laquo;Велесом&raquo;.Скандал во Второй лиге: вратарь «Алании» отказался отражать пенальти, а Гогниев увел команду с поля

«Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча, — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца. — Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение — 10 тысяч рублей. КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тысяч рублей».

В матче 19 октября Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказской команды Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

Источник: ТАСС
2

  • Фирсыч

    Где дурачок ребекка, который доказывал, что команда ушла сама, а Гогниев велел вернуться?

    23.10.2025

    Спартак Гогниев
    ФК Алания (Владикавказ)
