КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тысяч рублей за остановку игры «Алании»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Алании» Спартака Гогниева на 10 тысяч рублей за остановку игры Второй лиги с «Велесом» (0:4).

«Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча, — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца. — Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение — 10 тысяч рублей. КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тысяч рублей».

В матче 19 октября Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказской команды Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.