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Сегодня, 08:22

Кечинов хочет увидитесь результаты работы Комбарова в «Спартак-2» как можно быстрее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова главным тренером «Спартака-2».

«Следил за Комбаровым как за футболистом, но не знаю, на что он способен как тренер. Сложно сейчас что-то говорить о его назначении. Задача должна быть одна — поставлять футболистов в основную команду. Хотелось бы видеть результаты работы как можно быстрее», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

19 января пресс-служба красно-белых сообщила, что 36-летний Комбаров назначен главным тренером второй команды «Спартака».

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kechinov-khotelos-by-bystree-videt-rezultaty-raboty-kombarova-v-spartake-2-325675/
Валерий Кечинов
Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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