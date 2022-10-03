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Сегодня, 14:50

Кержакову не поступало предложения о том, чтобы возглавить «Зенит-2»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-главный тренер «Нижнего Новгорода» и бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении тренером «Зенита-2».

«Нет, мне никто не предлагала возглавить «Зенит-2». Рассмотрю ли такое предложение, если поступит? Готов рассматривать любые предложения, уже говорил об этом», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее в пресс-службе «Зенита» подтвердили «СЭ», что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2». При этом в клубе подчеркнули, что он останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

Александр Кержаков
Владислав Радимов
ФК Зенит-2
ПФЛ
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