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Сегодня, 12:22

Кириченко возглавил «Текстильщик»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко назначен на пост главного тренера ивановского «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба Второй лиги. Срок соглашения с 47-летним специалистом не уточняется.

«Дмитрий Сергеевич — один из лучших российских нападающих своего поколения, выступал за целый ряд клубов элитного отечественного дивизиона: «Ростов», столичный ЦСКА, ФК «Москва», «Мордовию», «Сатурн». Имеет на своем счету более сотни голов в РПЛ и четыре гола за главную национальную команду России, автор самого быстрого забитого мяча в истории Чемпионата Европы... Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Текстильщика».

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб «Ростова» и «Уфы», казахстанского «Кайрата» и иранского «Трактора». Последним местом работы специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

«Текстильщик» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Серебро» Второй лиги.

Дмитрий Кириченко
ФК Текстильщик (Иваново)
ПФЛ
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