Колыванов заявил о моральной усталости от долгих перерывов в чемпионате

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил о моральной усталости от долгого перерыва в чемпионате Второй лиги.

«Летом в РПЛ не будет футбола почти два месяца? Когда футболисты много отдыхают — это не совсем хорошо. Тренировки — одно, но официальные матчи — совсем другое. Лучше бы играли, чем эти большие перерывы. Сейчас сборная не участвует в турнирах, но, может, хоть на товарищеские матчи соберется. Огромные перерывы во Второй лиге? Мы сейчас готовились почти 4,5 месяца, начали играть только в начале апреля. Сборов только пять или шесть провели. Морально устаешь от этого, все время находиться на сборах. Сейчас какие-то изменения будут, нам просто еще новый регламент не прислали», — приводит слова Колыванова Legalbet.

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