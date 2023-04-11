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Сегодня, 18:02

Комбаров прокомментировал судейство в матче Второй лиги с костромским «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал скандальное судейство в матче Второй лиги с костромским «Спартаком» (0:2).

«Судья сделал игру в первом тайме. Никого не обвиняю, не вешаю ярлыки. Но тут либо компетенции нет... Его надо пожизненно лишать судейской лицензии, чтобы он другой деятельностью занимался. Мы протокол до тех пор не подпишем, пока с ребятами в черных майках не сядем и каждый момент не посмотрим. Мне как объяснять все своим ребятам, которые карьеру свою кладут, ноги не берегут — идут в стыки? Но они выходят на игру и этот человек игру убивает. Это должно быть резонансное дело. Думаю, компетентные органы должны смотреть все и выносить оценку. Жесткую оценку! Протест мы подали после игры. Пусть разбираются. Просто после такого матча я не мог молчать» — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kombarov-posle-takogo-ya-ne-mog-molchat-my-podali-protest-na-sudejstvo/
Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Спартак (Кострома)
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