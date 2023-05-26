Комитет по этике пожизненно отстранил двух футболистов

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В пятницу, 26 мая, на заседании комитета по этике РФС решил пожизненно отстранить двух футболистов.
Комитет считает необходимым применить санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно к игрокам «СКА-Хабаровск-2» Зийадхану Маммадову и Денису Деркунскому.
Также санкции в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть месяцев условно получил спортивный директор «Чайки» с. Песчанокопское Денис Тумасян.
КДК РФС в апреле 2023 года пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность игрокам Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и Гванзаву Магомедову за организацию договорного матча второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1), который состоялся 20 октября 2022 года. КДК РФС принял решение аннулировать результат встречи и присудил поражение «СКА-Хабаровск-2» со счетом 0:3.