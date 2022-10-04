Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца», сообщает пресс-служба «Зенита».

Отмечается, что 44-летний специалист приступит к работе в новороссийском клубе в ближайшее время.

В составе «Зенита» Зырянов в качестве игрока провел 286 матчей, трижды побеждал в чемпионате России (в 2007, 2010 и 2012 годах), завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2014-м в статусе играющего тренера он присоединился к «Зениту-2» и помог команде занять второе место во втором дивизионе.

В декабре 2017 года Зырянов был назначен главным тренером «Зенита-2», а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой сине-бело-голубых.