Красноярский футболист Михаил Оганичев попал под частичную мобилизацию

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Красноярский футболист Михаил Оганичев сообщил в соцсетях, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.
В пятницу, 30 сентября, 29-летний россиянин отправился к месту службы.
Футболист играл в чемпионате Сибири за «Рассвет», а также принимал участие в городских соревнованиях и коммерческих турнирах в составе разных команд. Ранее Оганичев выступал за «Енисей-М», а также барнаульское «Динамо» и «Кафу» из Феодосии.
До призыва в войска он совмещал игру в футбол и преподавательскую деятельность. Его младший брат Даниил является игроком новотроицкой «Носты», выступающей во Второй лиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования