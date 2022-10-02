Красноярский футболист Михаил Оганичев попал под частичную мобилизацию

Красноярский футболист Михаил Оганичев сообщил в соцсетях, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.

В пятницу, 30 сентября, 29-летний россиянин отправился к месту службы.

Футболист играл в чемпионате Сибири за «Рассвет», а также принимал участие в городских соревнованиях и коммерческих турнирах в составе разных команд. Ранее Оганичев выступал за «Енисей-М», а также барнаульское «Динамо» и «Кафу» из Феодосии.

До призыва в войска он совмещал игру в футбол и преподавательскую деятельность. Его младший брат Даниил является игроком новотроицкой «Носты», выступающей во Второй лиге.