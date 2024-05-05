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Сегодня, 21:24

Круговой прокомментировал свой гол за «Зенит-2»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита-2» Данил Круговой оценил эпизод со своим голом в матче против «Динамо» из Санкт-Петербурга (1:0) в 5-м туре второй лиги (группа Б дивизион Б).

Гол 25-летнего Кругового принес победу второй команде сине-бело-голубых.

«Подача и гол. Нам сказали перед игрой про один розыгрыш, что можно две руки поднять. Гала (Иван Галанин, автор голевой передачи — прим.) сделал передачу на угол штрафной, получается, и я ударил в одно касание», — цитирует Кругового «Спорт День За Днем».

Зимой защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА, который вступит в силу по окончании сезона-2023/24. После этого «Зенит» перевел Кругового в свою вторую команду.

Источник: «Спорт День За Днем»
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит-2
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