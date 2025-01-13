«Кубань» подписала белоруса из чемпионата Казахстана

Как стало известно «СЭ», «Кубань», ведущая борьбу за выход в первую лигу, подписала 25-летнего центрального полузащитника Сергея Волкова.

В 2024 году представитель Белоруссии выступал за казахстанский «Женис», который дошел до финала Кубка Лиги. В 2021-м футболист брал в составе БАТЭ национальный Кубок.

В активе хавбека 8 матчей за молодежную сборную своей страны и 1 — за национальную команду. Контракт с «Кубанью» подписан до конца сезона в дивизионе «Золото» второй лиги А с возможностью продления еще на сезон.