«Кубань» подписала защитника из чемпионата Казахстана

Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань», выступающая во втором дивизионе, подписала контракт на полтора сезона с 31-летним Дмитрием Яшиным.

Этот центральный защитник провел уходящий год в чемпионате Казахстана в клубе высшего дивизиона «Елимай».

У российского защитника в активе 20 матчей в прошедшем первенстве (1 гол, 1 голевая передача). В прошлом году Яшин выступал за другой клуб из Казахстана — «Актобе».

Российский защитник провел более 100 матчей в высшей лиге чемпионата Белоруссии, а в Армении становился обладателем Кубка страны.