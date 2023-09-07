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Сегодня, 12:39

Кутепов: «Хочется вернуть «Велес» в первую лигу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Велеса» Илья Кутепов высказался о московском клубе.

«Мотивации у меня достаточно. Хочется добиться как можно большего, в первую очередь вернуть «Велес» в первую лигу. Коллектив у нас хороший и молодой, мне нравится тренер и его стиль работы — есть все перспективы выполнить задачу», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.

Источник: Sport24
Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
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