Кутепов: «Хочется вернуть «Велес» в первую лигу»

Новичок «Велеса» Илья Кутепов высказался о московском клубе.

«Мотивации у меня достаточно. Хочется добиться как можно большего, в первую очередь вернуть «Велес» в первую лигу. Коллектив у нас хороший и молодой, мне нравится тренер и его стиль работы — есть все перспективы выполнить задачу», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.