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26 октября, 13:15

Кутепов: «В «Велесе» не запрещено улыбаться, шутить, смеяться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист «Велеса» Илья Кутепов.
Илья Кутепов.
Фото ФК «Велес»
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Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» прокомментировал уход главного тренера Евгения Бушманова из команды.

«В «Велесе» не запрещено улыбаться, шутить, смеяться. Евгений Александрович сказал: «Рад, что ты пополнил ряды нашей команды. Уверен, что это пойдет нам на пользу. Улыбаться можешь — с тренировки не выгонят». Уход Бушманова для меня был шоком, обескураживающим моментом. Он звал меня в этот клуб. Но мы спортсмены и должны выполнять наши профессиональные обязательства по контракту. Никто не гарантировал, что тренер будет долго или всегда. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Собрались с мыслями, отбросили все лишнее и приступили к работе с новым тренерским штабом», — сказал Кутепов «СЭ».

Бушманов возглавлял «Велес» с июля по октябрь 2023-го.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Евгений Бушманов
Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
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