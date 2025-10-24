Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

24 октября, 19:35

Кузнецов призвал повысить бюджет клубов Второй лиги

Александр Абустин
корреспондент

Бывший тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бюджетах клубов Второй лиги.

«В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть. Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня. А получается так, что ты в медиа тренируешь и получаешь больше, а профессиональный футбол тебя как бы не принимает. Это неправильно. В некоторых командах надо повысить условия труда. Потому что некоторые клубы на бюджетных деньгах и не могут много денег платить. Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами? Профессиональный футболист должен тренироваться, получать квалифицированную тренировочную помощь, питаться хорошо, отдыхать, восстанавливаться. Представьте, если человек получает 30, 40, 50 тысяч, то как это можно делать в профессиональном футболе?» — сказал Кузнецов «СЭ».

Кузнецов известен по работе в клубах Медиалиги 2DROTS и Broke Boys. Также он входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Иртыша».

19

  • alexei zverev

    а у нас "тренеры" не ПТУШНИКИ, одни и те же постоянно увольняют их. Чем они лучше некоторых коллег из 2-го дивизиона... Связями и блатом только лучше... Со стороны так кажется...

    13.11.2025

  • alexei zverev

    оно так-то загнется все... Слишком блата много... Спортшколы это дорого, это блат... Ну талант дорогу себе пробьет... Но как решение может и неправильное в той же РПЛ, сделать потолок зарплат очень невысокий, а за нарушение потолка штрафы, а деньги с штрафов на развитие 2-й лиги... Ну реально кто пойдет в футбольную команду за 50-70 к. чистыми?

    13.11.2025

  • alexei zverev

    Оно-то вроде правильно. Клубы получают деньги из бюджета, следовательно и зарплаты должны быть соответствующие. Но как прожить получая те же 70 тыс. рублей... Это садомазохизм... Какой футболист продержится на такую зарплату год, два, три... В то же время в РПЛ получают 10 млн рублей в месяц некоторые посредственные футболисты... М-да... Решения нет... Ну это хрень полнейшая...

    13.11.2025

  • alexei zverev

    Что-то сомнительно про зарплаты 50 тыс. На такие не проживешь... Ну вообще справедливо, так как команды футбольные живут с налогов... Мне казалось в основном минимум 80-100 чистыми футболисты команд зарабатывают, значит ошибался

    13.11.2025

  • Spacewalker

    Если Медиалига зарабатывает такие деньги и не сосёт из госбюджета, то пусть продолжает это делать и зарабатывать, это не их проблемы, что профессиональные спортсмены это делать не в состоянии. Может профессиональным спортсменам стоит искать другую профессию, а не ждать бюджетных денег?:thinking::wink: Ребят, когда профессионал требует от государства денег только за то, что он профессионал, ориентируясь на менее профессиональных, но зарабатывающих САМИ, это уже немного перебор. Всё же сейчас капитализм, а не эра развитого социализма.

    11.11.2025

  • Владимир К.

    Что значит ориентиры? Почему в США есть лучшая в мире система спортшкол в колледжах, объединённая в NCAA и всё это прекрасно работает без вот этих вот сосущих из бюджета "ориентиров" из всяких ФНЛ и прочего говна? И в профи там попадают единицы из миллионов, но никто не жалуется. Что за логика - не пойду в спортшколу, если нет возможности попасть в "Волгарь"?) Ребёнок для здоровья идёт спортом заниматься или как? Странные у вас ориентиры. А потому что реально работать не умеете и не хотите, только бюджет сосать под благовидными предлогами.

    26.10.2025

  • Palacios

    У твоего любимого Пиндостана какой процент бюджета на свои многочисленные войны?? На силовые ведомства и СВО нужно выделять ещё больше!

    25.10.2025

  • Palacios

    Работать не пробовал хотя бы сейчас?

    25.10.2025

  • Palacios

    Что за тотальный кризис?? Что за пир во время чумы?? Футбол в регионах - это часть социальной составляющей. В регионах огромная масса спортшкол, какие у них должны быть ориентиры, если нет команды мастеров? Или лучше снова всчё распустить и отправить детей на улицы?? Там быстро ниша будет заполнена! Зачем не Вторая лига нужна, а ваша неполживая паства?!

    25.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну медийка частная лавочка, а весь втордив сидит на бюджете.

    25.10.2025

  • m_16

    Да нет в первой лиге многомиллиардных бюджетов.

    25.10.2025

  • Степочкин

    Кузнецов оплачивайте свою ПТУ-Лигу со своих карманов, если желаете что-то там повысить. Я понимаю так, человек пашет, становится лучше как профессионал, его приглашают в лигу статусом повыше с соответствующей зарплатой и т.д. и т.д. и т.д., пока не дорастет до зарплат Месси и Роналду. А там и количество зрителей и реклама и другая денежная хрень. А если ты вечный ПТУшник во второй лиге, ну так знай свое место, а не рассказывай про профессионализм.

    24.10.2025

  • Владимир К.

    Заходим на транфермаркет и смотрим, что средняя посещаемость матчей ФНЛ этого сезона 4660 человек. Ради этих гигантских цифр содержаться многомиллиардные бюджеты 18-ти клубов. Вопрос: а зачем? Кого там ублажают на фоне тотального кризиса? Торпедо играет в Лужниках на 80к мест, посежаемость 1000 человек. Зачем этот клуб нужен? Он окупает свое существование или опять сосание из госкормушки? А что там во Второй лиге? Кому она нахрен нужна? Пир во время чумы.

    24.10.2025

  • Андрей Капустин

    так в чем проблемы??Устраивают 30-40-50 вот и играют!Хотят больше?Тренируйся и доказывай в клубе выше!Если не растешь то переходи в медиалигу!!!

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Достаточно посмотреть бюджет РФ,который составляет 44 с копейками триллиона рублей. На физкультуру и спорт в нём отведено 0.2 процента. На здравохранение - 4 процента,на войну и силовые ведомства - 38.3 процента и т.д Сейчас государство разгонится и повысит Кузнецову зарплату.

    24.10.2025

  • aliser

    за чей счет банкет?

    24.10.2025

  • Фирсыч

    Бюджет пенсионеров он не хочет повысить?

    24.10.2025

  • zg

    Так вот пусть опы рвут и переходят в команды уровнем выше!Я б половине россиян из РПЛ больше 200000руб не платил,ибо не заслуживают!

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Кузнецов
    Футбол
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя