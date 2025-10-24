Кузнецов призвал повысить бюджет клубов Второй лиги

Бывший тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бюджетах клубов Второй лиги. «В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть. Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня. А получается так, что ты в медиа тренируешь и получаешь больше, а профессиональный футбол тебя как бы не принимает. Это неправильно. В некоторых командах надо повысить условия труда. Потому что некоторые клубы на бюджетных деньгах и не могут много денег платить. Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами? Профессиональный футболист должен тренироваться, получать квалифицированную тренировочную помощь, питаться хорошо, отдыхать, восстанавливаться. Представьте, если человек получает 30, 40, 50 тысяч, то как это можно делать в профессиональном футболе?» — сказал Кузнецов «СЭ». Кузнецов известен по работе в клубах Медиалиги 2DROTS и Broke Boys. Также он входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Иртыша».

alexei zverev а у нас "тренеры" не ПТУШНИКИ, одни и те же постоянно увольняют их. Чем они лучше некоторых коллег из 2-го дивизиона... Связями и блатом только лучше... Со стороны так кажется... 13.11.2025

alexei zverev оно так-то загнется все... Слишком блата много... Спортшколы это дорого, это блат... Ну талант дорогу себе пробьет... Но как решение может и неправильное в той же РПЛ, сделать потолок зарплат очень невысокий, а за нарушение потолка штрафы, а деньги с штрафов на развитие 2-й лиги... Ну реально кто пойдет в футбольную команду за 50-70 к. чистыми? 13.11.2025

alexei zverev Оно-то вроде правильно. Клубы получают деньги из бюджета, следовательно и зарплаты должны быть соответствующие. Но как прожить получая те же 70 тыс. рублей... Это садомазохизм... Какой футболист продержится на такую зарплату год, два, три... В то же время в РПЛ получают 10 млн рублей в месяц некоторые посредственные футболисты... М-да... Решения нет... Ну это хрень полнейшая... 13.11.2025

alexei zverev Что-то сомнительно про зарплаты 50 тыс. На такие не проживешь... Ну вообще справедливо, так как команды футбольные живут с налогов... Мне казалось в основном минимум 80-100 чистыми футболисты команд зарабатывают, значит ошибался 13.11.2025

Spacewalker Если Медиалига зарабатывает такие деньги и не сосёт из госбюджета, то пусть продолжает это делать и зарабатывать, это не их проблемы, что профессиональные спортсмены это делать не в состоянии. Может профессиональным спортсменам стоит искать другую профессию, а не ждать бюджетных денег?:thinking::wink: Ребят, когда профессионал требует от государства денег только за то, что он профессионал, ориентируясь на менее профессиональных, но зарабатывающих САМИ, это уже немного перебор. Всё же сейчас капитализм, а не эра развитого социализма. 11.11.2025

Владимир К. Что значит ориентиры? Почему в США есть лучшая в мире система спортшкол в колледжах, объединённая в NCAA и всё это прекрасно работает без вот этих вот сосущих из бюджета "ориентиров" из всяких ФНЛ и прочего говна? И в профи там попадают единицы из миллионов, но никто не жалуется. Что за логика - не пойду в спортшколу, если нет возможности попасть в "Волгарь"?) Ребёнок для здоровья идёт спортом заниматься или как? Странные у вас ориентиры. А потому что реально работать не умеете и не хотите, только бюджет сосать под благовидными предлогами. 26.10.2025

Palacios У твоего любимого Пиндостана какой процент бюджета на свои многочисленные войны?? На силовые ведомства и СВО нужно выделять ещё больше! 25.10.2025

Palacios Работать не пробовал хотя бы сейчас? 25.10.2025

Palacios Что за тотальный кризис?? Что за пир во время чумы?? Футбол в регионах - это часть социальной составляющей. В регионах огромная масса спортшкол, какие у них должны быть ориентиры, если нет команды мастеров? Или лучше снова всчё распустить и отправить детей на улицы?? Там быстро ниша будет заполнена! Зачем не Вторая лига нужна, а ваша неполживая паства?! 25.10.2025

Симон Вирсаладзе Ну медийка частная лавочка, а весь втордив сидит на бюджете. 25.10.2025

m_16 Да нет в первой лиге многомиллиардных бюджетов. 25.10.2025

Степочкин Кузнецов оплачивайте свою ПТУ-Лигу со своих карманов, если желаете что-то там повысить. Я понимаю так, человек пашет, становится лучше как профессионал, его приглашают в лигу статусом повыше с соответствующей зарплатой и т.д. и т.д. и т.д., пока не дорастет до зарплат Месси и Роналду. А там и количество зрителей и реклама и другая денежная хрень. А если ты вечный ПТУшник во второй лиге, ну так знай свое место, а не рассказывай про профессионализм. 24.10.2025

Владимир К. Заходим на транфермаркет и смотрим, что средняя посещаемость матчей ФНЛ этого сезона 4660 человек. Ради этих гигантских цифр содержаться многомиллиардные бюджеты 18-ти клубов. Вопрос: а зачем? Кого там ублажают на фоне тотального кризиса? Торпедо играет в Лужниках на 80к мест, посежаемость 1000 человек. Зачем этот клуб нужен? Он окупает свое существование или опять сосание из госкормушки? А что там во Второй лиге? Кому она нахрен нужна? Пир во время чумы. 24.10.2025

Андрей Капустин так в чем проблемы??Устраивают 30-40-50 вот и играют!Хотят больше?Тренируйся и доказывай в клубе выше!Если не растешь то переходи в медиалигу!!! 24.10.2025

Slim Tallers Достаточно посмотреть бюджет РФ,который составляет 44 с копейками триллиона рублей. На физкультуру и спорт в нём отведено 0.2 процента. На здравохранение - 4 процента,на войну и силовые ведомства - 38.3 процента и т.д Сейчас государство разгонится и повысит Кузнецову зарплату. 24.10.2025

aliser за чей счет банкет? 24.10.2025

Фирсыч Бюджет пенсионеров он не хочет повысить? 24.10.2025