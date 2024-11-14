«Лада-Тольятти» не примет участия в новом сезоне второй лиги Б

Член попечительского совета футбольного клуба «Лада-Тольятти» Иван Киреев подтвердил информацию о приостановке выступлений команды в профессиональных лигах.

Ранее СМИ сообщали, что клуб может пропустить следующий сезон второй лиги Б.

«Единственной причиной, вынудившей нас принять это непопулярное решение, является отсутствие собственного стадиона в Тольятти. К сожалению, «Торпедо», который являлся домашним стадионом клуба, а также все остальные стадионы города не аттестованы РФС и на них невозможно принимать профессиональные соревнования по футболу», — цитирует Киреева издание «Обозрение».

По итогам сезона-2024 «Лада» заняла 9-е место из 14 в группе 4 второй лиги Б. Лучшим достижением клуба являются 2 сезона в высшей лиге чемпионата России (1994, 1996).