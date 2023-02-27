Лахиялов рассказал, что Хабиб оплачивал транспортные расходы «Легиона»

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и о том, как он помог «Легиону».

«Как познакомился с Хабибом? Он к нам на игру пришел, в VIP-ложу. Мы на связи с его двоюродным братом, он и сказал: «Хабиб должен приехать». Мы тогда боролись за бронзовые медали, приглашали известных людей на стадион. Хабиб тоже откликнулся на нашу просьбу. Чем может удивить Хабиб? Взглядами на жизнь. У нас была долгая дискуссия, он много рассказывал о своих планах на Дагестан. Хабиб меня поразил этим, я был доволен. Но я не буду конкретно говорить. Есть история, которая доказывает, что Хабиб — большая личность. Когда он увидел, что мы ездим на матчи на 20-местном микроавтобусе, сказал: «На следующие выезды берите нормальные автобусы, я буду оплачивать». В дальние выезды он действительно взял на себя транспортные расходы», — приводит слова Лахиялова Sport24.