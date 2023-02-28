Президент «Легиона»: «Мы уже три стадиона за сезон поменяли. Рассматриваем варианты в Чеченской Республике»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, как клуб будет действовать, если государство не выделит деньги на его развитие.

«Все равно подадим на лицензирование. Одобрят — пойдем. Главное — предоставить финансовые гарантии. Требуют минимум 20 миллионов. В этом сезоне мы предоставили гарантии на эти 20 миллионов, но по факту укладываемся в меньшую сумму», — приводит Sport24 слова Лахиялова.

Также он отметил, что у клуба возникли проблемы со стадионом.

«Возникли проблемы со стадионом, домашние игры будем проводить на выезде. Ближайшая игра с «Ротором» — договариваемся, чтобы сыграть на их стадионе. Мы уже три стадиона за сезон поменяли. Один стадион поднял цену за аренду, второй не прошел лицензирование, третий на реконструкции. Уже рассматриваем варианты в Чеченской Республике», — добавил президент «Легиона».

Ранее Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование.