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Сегодня, 20:00

Лепехин назвал главный фактор для выхода команды во вторую российскую лигу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал о работе тренеров в «Атоме» из Нововоронежа.

«Сейчас я работаю тренером в футбольном клубе «Атом» из Нововоронежа. Мы боремся за выход во Вторую лигу и хотим завершить сезон на первом месте. Команда у нас крепкая, у руководства есть желание занять первое место, президент любит футбол и разбирается в нем. Все предпосылки для этого имеются – организация на серьезном уровне, не хуже, чем у команд во Второй лиге.

Для выхода во Вторую лигу очень важно, чтобы у клуба было соответствующее финансирование. Это, пожалуй, самый главный критерий. Постараемся по итогам текущего сезона не просто заработать повышение в классе, но и соответствовать всем требованиям для игры во Второй лиге», – цитирует Лепехина «РБ Спорт».

 

Источник: «РБ Спорт»
Константин Лепехин
Футбол
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