21 октября, 16:15

Логашов готов стать спортивным директором «Тосно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Тосно» Арсений Логашов заявил «СЭ» о готовности стать спортивным директором клуба.

«В качестве игрока не пошел бы в «Тосно». Сложно сказать. Если задачи будут совпадать, то в принципе почему нет. В качестве кого? Возможно, в качестве спортивного директора или скаута. Все впереди. Учимся», — сказал Логашов «СЭ».

Команда из Ленинградской области будет играть в группе 2 дивизиона Б. Отмечается, что данное решение было единогласно принято на общем собрании руководства клуба. Ранее «Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.

2

  • на каждый клуб перезва найдется!

    хитрая сучка

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Говорит,что не видит смысла в возрождении и тут же - готов стать директором :) Видимо за денежки увидит смысл :)

    21.10.2025

    Арсений Логашов
    ФК Тосно
