Махачкалинское «Динамо-2» накажет игроков за массовую драку в матче второй лиги

Махачкалинское «Динамо-2» применит дисциплинарные взыскания к футболистам команды после драки в матче с «Динамо» из Ставрополя, сообщает в пресс-служба клуба.

В пятницу, 31 мая, в концовке встречи 11-го тура второй лиги (Дивизион «Б») между игроками махачкалинского и ставропольского «Динамо» на поле началась потасовка. Некоторые игроки били друг друга кулаками в голову и ногами по телу.

«Борьба, жесткость, сила духа — неотъемлемые части спорта. Но потасовки на поле и за его пределами являются проявлением неуважения к болельщикам, к собственному клубу и к футболу в целом. Сейчас и впредь мы выступаем за честную игру в рамках правил. Подобного отношения будем требовать и от всех своих спортсменов», — говорится в заявлении «Динамо-2».

Отмечается, что со всеми участниками инцидента будет проведена воспитательная работа.

«Также к ним будут применены дисциплинарные взыскания. Эта ситуация должна послужить уроком для всех спортсменов нашего клуба», — упоминается в заявлении.

После инцидента судья в общей сложности показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты в формате «8х7».