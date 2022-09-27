Источник: максимум три клуба из чемпионата Крыма могут войти в состав Второй лиги

Максимум три клуба из чемпионата Крыма могут войти в состав Второй лиги

Максимум три клуба из чемпионата Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в Крыму ожидают, что только симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Рубин» смогут успешно пройти лицензирование для Второй лиги.

Отмечается, что комиссия лиги пока не приезжала в Крым, но планирует сделать это в октябре.

На данный момент в первой группе зоны «Юг» Второй лиги участвуют 14 клубов. После 10 туров лидирует волгоградский «Ротор».