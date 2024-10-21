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Сегодня, 12:08

Mash: капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть одноклубнику во время драки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Нарылков (в центре с капитанской повязкой).
Фото ФК «Сибирь»
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Капитан «Сибири» Сергей Нарылков серьезно травмировал одноклубника Константина Попова во время драки, сообщает Mash.

По словам родственников пострадавшего, конфликт между футболистами произошел в раздевалке. В результате драки 22-летнему Попову потребовалась операция — его госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонним переломом нижней челюсти.

«Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам? Он мужского пола, я мужского пола, вот я что могу вам сказать. Что вы от меня-то хотите? Детский сад прекращайте. Я не знаю, кто чего там кому сломал», — цитирует Нарылкова Mash.

37-летний Нарылков выступает за «Сибирь» с лета прошлого года. Ранее он уже играл за новосибирцев — с 2019 по 2022 год.

Источник: Mash
Футбол
ФК Сибирь

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