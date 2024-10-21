Mash: капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть одноклубнику во время драки

Сегодня, 12:08
Капитан «Сибири» Сергей Нарылков серьезно травмировал одноклубника Константина Попова во время драки, сообщает Mash.
По словам родственников пострадавшего, конфликт между футболистами произошел в раздевалке. В результате драки 22-летнему Попову потребовалась операция — его госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонним переломом нижней челюсти.
«Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам? Он мужского пола, я мужского пола, вот я что могу вам сказать. Что вы от меня-то хотите? Детский сад прекращайте. Я не знаю, кто чего там кому сломал», — цитирует Нарылкова Mash.
37-летний Нарылков выступает за «Сибирь» с лета прошлого года. Ранее он уже играл за новосибирцев — с 2019 по 2022 год.