Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:39

Матч второй лиги между брянским «Динамо» и «Иртышом» возобновлен

Матч второй лиги в Брянске возобновили после отмены ракетной опасности
Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Стыковой матч за право остаться в дивизионе «Серебро» второй лиги А между брянским «Динамо» и «Иртышом» возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Встреча проходит в Брянске на стадионе «Динамо». В середине первого тайма игра была остановлена в связи с сигналом ракетной опасности в городе. Зрителей попросили временно покинуть трибуны, а команды ушли в раздевалки.

На момент остановки счет в матче не был открыт. Игра возобновилась с отметки в 36:16 на табло, зрителям позволили вернуться на свои места.

Ранее в «Иртыше» сообщили «СЭ», что клуб не впервые оказался в подобной ситуации.

Источник: ФК Иртыш
ФК Динамо (Брянск)
ФК Иртыш

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя