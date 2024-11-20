Матч второй лиги между брянским «Динамо» и «Иртышом» возобновлен

Матч второй лиги в Брянске возобновили после отмены ракетной опасности

Стыковой матч за право остаться в дивизионе «Серебро» второй лиги А между брянским «Динамо» и «Иртышом» возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Встреча проходит в Брянске на стадионе «Динамо». В середине первого тайма игра была остановлена в связи с сигналом ракетной опасности в городе. Зрителей попросили временно покинуть трибуны, а команды ушли в раздевалки.

На момент остановки счет в матче не был открыт. Игра возобновилась с отметки в 36:16 на табло, зрителям позволили вернуться на свои места.

Ранее в «Иртыше» сообщили «СЭ», что клуб не впервые оказался в подобной ситуации.