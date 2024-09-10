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ФНЛ-2

Сегодня, 17:28

«Металлург» отправил в отставку главного тренера Ромащенко

Алина Савинова
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Максим Ромащенко покинул пост главного тренера «Металлурга», сообщает пресс-служба липецкой команды.

Отмечается, что контракт с 48-летним специалистом расторгнут по инициативе клуба.

«Максима Юрьевича благодарим за работу и желаем успехов», — говорится в заявлении команды.

В сезоне-2024/25 «Металлург» под руководством Ромащенко провел худший старт в своей истории — на счету команды 8 матчей без побед при двух ничьих. К ближайшей игре 13 сентября с «Иртышом» «сталеваров» будет готовить Дмитрий Бугаков.

Ромащенко начинал свою тренерскую карьеру в юношеской команде «Строгино», а затем работал в ФШМ, участвующей в первенстве Москвы среди ЛФК.

Источник: https://t.me/fcmetallurg_lp/6267
Футбол
ФК Металлург (Липецк)

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