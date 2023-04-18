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Сегодня, 20:22

Митрофанов сообщил, что РФС может включить крымские клубы во вторую лигу без членства в организации

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос об интеграции клубов из Крыма и Севастополя в состав РФС.

— Логическая цепочка такая: если мы принимаем крымские клубы, значит, мы не будем в УЕФА.

— Нет. Что значит принимаем? Если принимаем членами РФС, то может быть. Крымские же команды — детские и любительские — участвуют в соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.

— Но мы же не можем взять их во вторую лигу, не включив в РФС.

— Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС, но участвуют в наших соревнованиях.

РФС
Максим Митрофанов
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