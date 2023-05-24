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Сегодня, 12:32

Мосгорсуд освободил бывшего директора «Чертанова» Ларина из-под стражи по УДО

Артем Бухаев
Корреспондент
Николай Ларин.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии для «СЭ» сообщил об освобождении бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина из-под стражи.

«Московский городской суд изменил приговор в пользу Николая Ларина. Реальный срок изменен на условный. Удовлетворена апелляционная жалоба защиты. При этом прокурор просил увеличить срок. В ближайшее время Николай Ларин будет дома», — сказал Шпрыгин «СЭ».

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
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