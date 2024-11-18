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На Евсеева в Астрахани совершено нападение с применением холодного оружие

Сергей Разин
корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия в Астрахани, сообщил комментатор Денис Казанский.

Как сообщил журналист в своем телеграм-канале, сейчас жизни 48-летнего специалиста ничего не угрожает. Делом занимается полиция.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Источник: Телеграм-канал Дениса Казанского
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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