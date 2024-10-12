Нападающий барнаульского «Динамо» забил рукой в стиле Марадоны в матче с «Соколом»

Нападающий барнаульского «Динамо» Артем Яркин отметился голом в матче 25-го тура Второй лиги Дивизиона Б против казанского «Сокола».

На 21-й минуте футболист рукой направил мяч в ворота соперника, забив в стиле аргентинца Диего Марадоны. Судья засчитал этот гол. Теперь на счету 28-летнего форварда два мяча в сезоне за барнаульскую команду.

Игра проходит на стадионе «Динамо» в Барнауле в условиях сильного снегопада.

После 24 туров «Сокол» находится на третьей позиции в турнирной таблице 4-й группы, набрав 42 очка. «Динамо» располагается на 11-й строчке с 23 баллами.