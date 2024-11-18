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Напавший на тренеров «Ленинградца» мужчина раскаялся в содеянном

Алина Савинова
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Один из напавших на тренеров «Ленинградца» в Астрахани рассказал в полиции свою версию событий произошедшего.

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера питерского клуба Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение, когда они возвращались в отель из ресторана. Шмарко получил порез щеки, а Евсеев был атакован перцовым газом в лицо. Оба сотрудника «Ленинградца» были госпитализированы. Сейчас их уже отпустили из больницы.

«Мы с другом шли по улице Адмиралтейской, попросили у людей прикурить. Они нам отказали, и в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож, и произошла драка», — сказал мужчина во время допроса, опубликованном УМВД России по Астраханской области.

Молодой человек заявил, что теперь раскаивается в содеянном.

«Я раскаиваюсь, больше такого не повторится», — добавил он.

В отношении нападавших на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Александр Шмарко
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец

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