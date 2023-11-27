Никто из футболистов «Севастополя» не пострадал в результате шторма

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал «СЭ» о последствиях шторма в Севастополе.

«Никто из футболистов клуба не пострадал. На нашем стадионе упало пару деревьев, а так больших повреждений нет. В футбольном клубе все нормально. Городская инфраструктура, конечно, пострадала. Чемпионат мы закончили, у нас выходной. Сейчас постепенно будем уходить в отпуск», — сказал Чалый «СЭ».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате шторма с травмами были госпитализированы три человека.