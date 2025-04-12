«Нижний Новгород» прокомментировал состояние Мухина после избиения

Генеральный директор Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что попавший в больницу после инцидента с избиением полузащитник Антон Мухин, находящийся в аренде во владивостокском «Динамо», идет на поправку.

«Мы следим за ситуацией. Я нахожусь на контакте с Антоном и общался с руководством клуба. Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждем, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма. Он молод и идет на поправку, динамика восстановления положительная. Я думаю, что через неделю-полторы у него все будет хорошо», — сказал Мелик-Гусейнов РИА Новости.

Мелик-Гусейнов добавил, что после восстановления Мухина будут приняты управленческие решения по дальнейшим шагам.

В среду Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий клуба «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.

Мухин перешел в «Динамо», выступающее во Второй лиге, в феврале и провел за новую команду шесть матчей. Ранее он играл за «Нижний Новгород», выступив в 10 матчах РПЛ и пяти матчах Кубка России с начала сезона. Арендное соглашение Мухина рассчитано до конца 2025 года.

Известно, что в 2016 году Эдуард Сандлер был осужден на два года лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В 2017 году его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено.