Веретенников — о закрытии «Краснодара-2»: «Очень жаль, там много талантливых ребят»

Бывший главный тренер «Краснодара-2» Олег Веретенников в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о роспуске краснодарской «двойки».

«Очень жаль. Хотелось бы, чтобы вот эта плеяда футболистов 2003, 2004 и 2005 годов рождения нашла себе клуб. Хочется, чтобы эта команда существовала. Когда я работал в «Краснодаре-2», то не было таких разговоров, что клуб может закрыться. Не я принимаю решение, но если бы была такая возможность, то, конечно, не закрывал бы клуб. Потому что ребят талантливых и интересных там достаточно много, а академия не перестала хорошо работать. Посмотрите, сколько игроков играет в первой и во второй лигах», — сказал Веретенников «СЭ».

«Краснодар-2» выступает во второй лиге дивизион «Серебро». На данный момент команда занимает предпоследнее место, потеряв шансы на попадание во второй этап для повышения в первую лигу.

Александр Абустин