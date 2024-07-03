Олег Веретенников вошел в тренерский штаб «Кубани»

«Кубань» в своем Telegram-канале объявила о назначении на должность старшего тренера команды Олега Веретенникова.

Прошлым местом работы 54-летнего специалиста был «Краснодар-2», который он покинул в середине июня.

Ранее Веретенников работал в системах «Ротора» и «Рубина».

В ходе игровой карьеры Веретенников трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 140 голов в 251 матче — это второй результат за всю историю высшего дивизиона. Лидером является Артем Дзюба (160 мячей).

«Кубань» в сезоне-2023/24 заняла последнее, 18-е место в таблице Мелбет-Первой лиги. Осенью 2024-го краснодарская команда будет выступать в LEON-Второй лиге.