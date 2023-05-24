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Сегодня, 16:49

Орлов отреагировал на освобождение Ларина из тюрьмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на освобождение из тюрьмы бывшего директора московской академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина. Это хорошо, что его освободили. Значит, все по справедливости. Это замечательно», — приводит слова Орлова Sport24.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-24-orlov-ob-osvobozhdenii-larina-spravedlivost-vostorzhestvovala-mnogo-lyudey-molili-boga-za-nego
Футбол
ФК Чертаново
Геннадий Орлов
Николай Ларин
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