Отец Бокова рассказал, что вратарь не отправится снова в аренду в «Салют»

Сегодня, 10:28
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о будущем сына Данилы Бокова.
— Данила останется в ЦСКА или снова отправится в аренду в «Салют»?
— Не в «Салют» точно. Закончилось арендное соглашение. Пожали друг другу руки. Надо идти дальше. Сейчас Данила долечивает полученную травму, и в ближайшее время, наверное, уже будут вестись переговоры, — приводит «РБ Спорт» слова Максима Бокова.
— Данила намерен опять уйти в аренду за игровой практикой?
— Да, конечно.
— Будете рассматривать варианты в первой лиге? Или во второй лиге тоже?
— Это будет уже разговаривать сам клуб. Конечно, хотелось бы уже повыше... Но Данила не гонится за какой-то лигой. Ему сейчас надо играть. Чем больше, тем лучше.
Права на 20-летнего голкипера принадлежат ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2023 года. Вторую половину сезона-2022/23 Боков провел в аренде в «Салюте», выступающем в ФНЛ-2. На его счету 10 матчей в составе белгородской команды.