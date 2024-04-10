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Сегодня, 14:57

Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины-2», сообщает пресс-служба клуба.

«Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в заявлении.

В разные годы своей карьеры Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Знамя», «Арарат», а также английский «Тоттенхэм», за который провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

42-летний Павлюченко является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в Швейцарии.

Источник: https://t.me/fcrodina2moscow/3408
Роман Павлюченко
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