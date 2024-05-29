Павлюченко в ближайшее время обсудит подписание контракта с «Родиной-2»

Тренер нападающих «Родины-2» Роман Павлюченко в ближайшие дни обсудит подписание контракта с руководством клуба.

«На данный момент я не подписал контракт с «Родиной-2», Алексей Николаевич Зинин улетел, через пару дней вернется, сядем, обговорим будущее. Поэтому на несколько дней отложилось. Мне очень нравится работать, я влился в коллектив, в работу, получаю большое удовольствие. Контракт нужно обговорить, желание есть, будем встречаться, говорить», — цитирует Павлюченок ТАСС.