Перевертайло снова стал главным тренером «Мурома»

«Муром» объявил о назначении на пост главного тренера команды Евгения Перевертайло.

Контракт с 69-летним россиянином рассчитан до лета 2026 года. Клуб выступает в дивизионе «Серебро» второй лиги А.

Сообщается, что перед специалистом поставлены задачи по выходу команды в дивизион «Золото» и активному привлечению к тренировочному процессу перспективных местных игроков из Детского футбольного центра клуба.

Перевертайло уже возглавлял «Муром» с 2021 по 2024 год и покинул клуб из Владимирской области в июне.