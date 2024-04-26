Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

«Краснодар-2» объявил об уходе Николая Писарева с поста главного тренера команды.

Отмечается, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера черно-зеленых до конца сезона будет Олег Веретенников.

«Краснодар» благодарит Николая Николаевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в заявлении клуба.

Писарев возглавил вторую команду «быков» по ходу осеннего этапа второй лиги. Вместе с ней он стал победителем первой части сезона.